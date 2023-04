Russia: esercitazioni di due navi di guerra nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due navi da guerra russe hanno praticato la ricerca e il rilevamento di sottomarini durante le esercitazioni nel Mar Nero. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Flotta del Mar Nero. "Gli equipaggi della fregata Ammiraglio Makarov e della piccola nave antisommergibile Yeysk della flotta del Mar Nero hanno praticato la ricerca e il rilevamento di sottomarini nemici. L'esercitazione si è svolta in uno dei campi di prova navali nel Mar Nero in conformità con il piano di addestramento della marina", ha detto la flotta in un comunicato. Il sottomarino Stary Oskol ha svolto il ruolo di un nemico supposto. Gli equipaggi praticavano anche il lancio di siluri e bombe. Le esercitazioni sono state condotte insieme alle forze navali antisommergibili della flotta del Mar Nero, ha aggiunto l'ufficio stampa.(Rum)