Industria: Patuanelli (M5s), siamo davanti a psicodramma governo ma favorevoli a ripristino Transizione 4.0

24 luglio 2021

- "Il Piano Nazionale Transizione 4.0, il principale capitolo di spesa del Pnrr, è stato praticamente smantellato nell'ultima legge di bilancio del governo Meloni, oltre che dimezzato nelle aliquote. Questo piano, che è un'evoluzione di Impresa 4.0, è stato fautore di una spinta per l'industria al pari del Superbonus 110 per cento, ma ha subito praticamente la stessa sorte. Un abbattimento ideologico e insensato". Lo afferma in una nota il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli che aggiunge: "Una mossa talmente folle che oggi il ministro competente, Adolfo Urso, parla di un rilancio del futuro capitolo di spesa con un piano Transizione 5.0. A cosa si riferisca di preciso non si sa - prosegue Patuanelli - tuttavia caldeggiamo un ripristino degli incentivi a favore dell'industria che il suo stesso governo ha eliminato". "Nonostante siamo davanti a uno psicodramma della maggioranza, ribadiamo che se il governo volesse fare l'ennesima marcia indietro, cambiando nome al piano ma ripristinandone l'efficacia, ci troverebbe favorevoli", conclude il capogruppo al Senato del M5s. (Rin)