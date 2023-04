Sudan: Dagalo ad "Al Jazeera", chiediamo tregua ma l'esercito non la vuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo "sono pronte a rispettare" una tregua umanitaria e un cessate il fuoco durante la festa islamica dell'Eid - che segna la fine del Ramadan -, ma l'esercito "non lo vuole". Lo ha dichiarato lo stesso Dagalo un'intervista telefonica concessa all'emittente "Al Jazeera" da una località non specificata. Le Rsf, ha affermato "Hemeti", sono impegnate per una tregua, ma l'esercito bombarda le sue postazioni. Dagalo ha quindi sottolineato di aver negoziato da due anni con al Burhan "senza alcun risultato", e ha aggiunto di essere stato contattato da tutte le parti, compresi gli Stati Uniti e l'Unione africana, per lavorare ad una tregua durante la festività musulmana di Eid al Fitr, che ricorre questa settimana. Il generale Dagalo ha quindi accusato il presidente Abdel Fattah al Burhan di essere "usato" "da altre parti" e di non avere "la capacità di prendere decisioni", sostenendo che la chiave per risolvere il conflitto sia consegnarlo alla giustizia. "Al Burhan ha iniziato i combattimenti ed è responsabile dell'assassinio di cittadini sudanesi, quindi non ci potranno essere futuri negoziati con lui. Le Rsf chiedono una vera transizione democratica, e al Burhan è la ragione per cui non è stata realizzata", ha concluso, definendo al Burhan "un criminale". (Res)