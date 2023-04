Emirati: Tajani, con ripresa export armi espressa volontà di rafforzare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la revoca del divieto di esportazione di armi negli Emirati Arabi Uniti, il governo dell'Italia ha voluto esprimere “una chiara volontà politica di rilanciare le relazioni” con il Paese del Golfo “a tutti i livelli”. Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante il question time al Senato, rispondendo a una domanda sulle esportazioni di armi e munizioni verso Arabia Saudita ed Emirati. Come spiegato da Tajani, “l’Italia ha aderito fin dall’inizio del conflitto in Yemen all’embargo decretato dalle Nazioni Unite verso i ribelli Houthi, che non si estendeva anche alla coalizione internazionale intervenuta a sostegno del governo yemenita” riconosciuto a livello internazionale. Motivo per cui, le esportazioni di armi non sono state mai interrotte né dall’Italia né dalla maggioranza dei Paesi dell’Unione europea. Poi, nel luglio 2019 l’Italia ha sospeso la vendita verso Arabia Saudita ed Emirati “di alcune tipologie di armi che potevano essere utilizzate contro i civili in Yemen”, ma la revisione delle misure restrittive è stata già decisa ad agosto 2021 dal governo allora in carica. Motivo per cui, la decisione di lunedì 17 aprile del Consiglio dei ministri “conferma e rafforza una misura in vigore già da tempo”, ha evidenziato il titolare della diplomazia italiana. (segue) (Res)