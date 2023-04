Emirati: Tajani, con ripresa export armi espressa volontà di rafforzare relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo anno, la situazione in Yemen è migliorata. Come ha fatto notare Tajani, da aprile 2021 le attività militari sono limitate, non vi sono “ostilità sul terreno”, ma solo “scontri episodici”. Parallelamente, “l’attività diplomatica è accelerata”, come mostrato dal recente scambio di circa 900 prigionieri tra le parti belligeranti. Il ministro ha riferito che lo stesso rappresentante speciale delle Nazioni Unite, Hans Grundberg ha dichiarato che “i livelli di violenza del conflitto restano bassi” e “ci sono i presupposti per una cessazione duratura delle ostilità”. Il ministro ha infine affermato che anche i Paesi del G7 “hanno salutato la nostra decisione” e hanno “espresso apprezzamento verso il governo yemenita, degli Emirati Arabi Uniti, di Arabia Saudita e Oman perché si è raggiunta situazione diversa”. Vi è stato, quindi un “riconoscimento unanime dei progressi fatti” e ciò rafforza la “giustezza dell’azione del Consiglio dei ministri”. (Res)