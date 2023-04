Fd'I: assessore Bilancio Lazio, un forte abbraccio ad Arianna Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vignetta pubblicata su Il Fatto Quotidiano rappresenta il punto più basso raggiunto dalla sedicente satira politica. Si tratta, infatti, non solo di un’ignobile offesa verso una donna ma, soprattutto, nei confronti di una madre. Ad Arianna Meloni mando un forte abbraccio e la mia più totale solidarietà, anche se, conoscendo bene la sua tenacia e determinazione, sono convinto che non si farà condizionare da chi a parole si professa democratico, mentre nei fatti usa infami vignette per attaccare i propri avversari politici". È quanto dichiara in una nota l'assessore al Bilancio e all'agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.(Com)