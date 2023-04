Uss: Tajani, governo non è responsabile per decisione arresti domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano non è responsabile della decisione di disporre gli arresti domiciliari nei confronti dell'imprenditore russo Artem Uss. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time di oggi al Senato. L’imprenditore russo era stato arrestato lo scorso 17 ottobre a Malpensa su mandato degli Stati Uniti, che ne avevano richiesto l’estradizione per traffico di armi e contrabbando di petrolio, ma era poi evaso. “La decisione della Corte d’appello di Milano sugli arresti domiciliari rientrava nell’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria e il governo non aveva alcun potere”, ha detto Tajani, precisando che al momento dell’arresto di Uss “non pendeva ancora alcuna domanda di estrazione” e che è stato quindi “applicato correttamente l’articolo 716 della procedura penale”. In quelle condizioni, ha aggiunto il titolare della Farnesina, “il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non aveva facoltà di intervenire”. “L’evasione dell’imprenditore russo Artem Uss è un fatto grave su cui è importante fare chiarezza”, ha sottolineato Tajani, aggiungendo che l’Italia ha confermato agli Usa il suo impegno nelle indagini e ha assicurato la disponibilità a condividere tempestivamente le informazioni attraverso i canali appropriati. “Il rapporto con gli Stati Uniti è e continuerà ad essere solido e leale”, ha precisato il ministro degli Esteri. Tajani ha inoltre fatto sapere che “è in corso la valutazione sulla procedura di congelamento dei beni del signor Uss in Italia”.(Res)