Olimpiadi 2026: Abodi su pista bob, ci sarà superficie doppia rispetto a quella di riduzione forestale

- L’intervento di riqualificazione della pista da bob Eugenio Monti è stato approvato "il 18 gennaio 2023". Lo ha chiarito il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo ad un’interrogazione sulle modalità di svolgimento dei Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 in un'ottica di sostenibilità ambientale (Avs) durante il question time nell’Aula del Senato. Quanto ai timori relativi all’aggravamento del fenomeno siccitoso che il nuovo impianto comporterebbe nella "documentazione progettuale approvata" vi è una "relazione di riduzione forestale concordata" nonché una "sistemazione paesaggistico-ambientale" che porterà ad una "superficie doppia rispetto a quella della riduzione forestale", ha puntualizzato il ministro. "Sono state previste nella riqualificazione della pista tutte le necessarie misure a tutela e per la riduzione dei rischi di impatto ambientale", ha concluso. (Rin)