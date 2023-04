Pnrr: Coldiretti, serve un miliardo da RepowerEu per invasi acqua ed energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle bioenergie è poi necessaria – ha sottolineato Prandini – la riapertura della trattativa in sede Ue per inserire nelle deroghe dopo il 2035 accanto ai carburanti sintetici anche i biocarburanti, un settore dove l'Italia è leader realizzando un perfetto modello di economia circolare. Strategico anche lo sviluppo del biometano made in Italy in linea con la necessità sancita da RepowerEu di produrre entro il 2030 ben 35 miliardi di metri cubi standard (Smc) di biometano "europeo" che permetterà una riduzione delle emissioni di Co2 e importanti ricadute in termini occupazionali. La riconversione degli impianti esistenti di biogas – ha continuato Prandini – coinvolge circa 1.500 imprese che in passato hanno investito nel settore e che possono con questo progetto continuare ad assicurare una quota di energia da fonti rinnovabili e indipendente dalle importazioni, soprattutto se si riuscirà ad accelerare le operazioni di allaccio alla rete gas e di ridurre i costi. In tale ottica è necessario confermare l'incentivo in conto esercizio almeno fino al 2028 per stimolare l'industria nazionale ad investire nel settore. Sul fotovoltaico è importante assicurare continuità alla misura che prevede incentivi per le aziende agricole che installano pannelli fotovoltaici sui tetti di aziende, stalle e cascine, assieme allo sviluppo delle comunità energetiche rurali. Ma sul fronte energetico – ha aggiunto il presidente della Coldiretti – un'opportunità può venire anche dallo sviluppo della produzione di olio vegetale puro a scopo energetico che ha dimostrato di essere una valida soluzione per diminuire la dipendenza dal gas di importazione. (segue) (Rin)