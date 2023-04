Pnrr: Coldiretti, serve un miliardo da RepowerEu per invasi acqua ed energia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia – ha spiegato Prandini – se ne producono circa 180 mila tonnellate annue grazie alle quale sarebbe possibile diminuire il consumo di gas metano di circa 198 milioni di m3/anno. All'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza è necessario anche il finanziamento per almeno 200 milioni di euro del bando per la logistica, elemento centrale per la competitività di tutto il sistema – ha continuato Prandini –, ma anche assicurare il sostegno più largo possibile ai progetti del V bando dei contratti di filiera del Masaf. Uno strumento che ha visto un vero e proprio boom di domande con oltre 300 progetti presentati da circa 6500 aziende, con un fabbisogno aggiuntivo di circa 5 miliardi di euro. Un volano che può portare a investimenti per circa 11 miliardi di euro in tutte le filiere strategiche del Made in Italy. Nello stabilire il nuovo riparto delle risorse del RepowerEu, così come nella revisione del Pnrr e dei fondi strutturali, è dunque strategico poter raddoppiare i fondi per il settore agricolo – ha concluso Prandini – dando fiducia a un comparto vitale, che sta dimostrando di credere nel Paese, che occupa nel complesso 4 milioni di persone e raggiunge in forma aggregata i 580 miliardi di euro di fatturato, il 25 per cento del Pil nazionale. (Rin)