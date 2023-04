Economia: Giorgetti, sostegno pubblico assicurato ma selezione interventi sarà rigorosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno pubblico all’attività economica “continuerà ad essere assicurato ma la selezione degli interventi da adottare dovrà essere rigorosa per ottenere la massima efficacia dall’impiego delle risorse utilizzate e ridurre i divari che a vario livello continuano a caratterizzare il Paese”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2023. “Uno sviluppo economico robusto e politica di bilancio attenta ed equilibrata sono elementi fondamentali per rendere sostenibile il percorso di consolidamento avviato per ridurre l’elevato debito pubblico”, ha aggiunto Giorgetti. (Rin)