Sudan: allarme ospedali, il 70 per cento è fuori servizio

- Il 70 per cento degli ospedali in Sudan è fuori servizio a causa dei combattimenti in corso fra i militari dell’esercito regolare e quelli delle Forze rapide di supporto (Rsf) per il controllo del Paese. Lo denuncia l’Unione dei medici sudanesi, sottolineando che la situazione è particolarmente grave a Khartum, dove nessun ospedale è in grado di fornire servizi completi. In totale, nella capitale e nelle regioni limitrofe si contano 39 ospedali su 59 impossibilitati a fornire assistenza sanitaria. Ieri il ministero della Sanità sudanese ha dichiarato che 16 ospedali sono stati danneggiati negli intensi combattimenti che hanno costretto migliaia di persone a fuggire per mettersi in salvo. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che gli ospedali stanno esaurendo il sangue, le attrezzature per le trasfusioni, i fluidi per via endovenosa e altri rifornimenti vitali, aggiungendo che quasi 300 persone sono state uccise e altre 3.200 mila sono rimaste ferite.(Res)