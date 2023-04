Cultura: Angelucci (Pd), estate romana e festival del cinema più inclusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula Giulio Cesare ha approvato la mozione per chiedere a sindaco e Giunta un Festival del Cinema di Roma inclusivo, "con contenuti accessibili alle persone con disabilità sensoriale. Dobbiamo lavorare per garantire almeno il 10 per cento delle opere in programma, fino ad assicurarne la totale accessibilità". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci del Pd, primo firmatario della mozione. "Un requisito necessario che chiediamo venga inserito anche per l'ammissione e la partecipazione al bando della prossima Estate Romana. Serve una politica culturale che guardi al futuro, inclusiva e accessibile, che si ponga l'obiettivo di rendere accessibili anche i film nelle sale cinematografiche attraverso servizi di audiodescrizione e sottotitolazione", conclude Angelucci.(Com)