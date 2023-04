Calcio: Abodi, contro discriminazione e violenza campagne di sensibilizzazione con calciatori, tecnici e arbitri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per bloccare gesti offensivi, discriminatori e violenti "intendo rivolgermi, lo sto già facendo, alla Federazione italiana giuoco calco e Lega Pro per coinvolgere i club, i tecnici, i calciatori e gli arbitri per promuovere campagne di sensibilizzazione contro l’odio religioso, etnico e razziale". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rispondendo ad un’interrogazione sulle iniziative per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ambito sportivo (Az-Iv) durante il question time nell’Aula del Senato. Serve poi "uno sforzo nei regolamenti interni con norme rigide da applicare in modo univoco", ha aggiunto. (Rin)