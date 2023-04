Ungheria-Serbia: ministra Energia Djedovic, abbiamo trovato accordo su costruzione oleodotto comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e l'Ungheria hanno concordato di firmare un accordo sulla costruzione di un oleodotto che collegherà i due Paesi e un altro sulla creazione di un'impresa mista per il commercio di energia. Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia serba Dubravka Djedovic, oggi a Budapest, dopo l'incontro con il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". I due hanno discusso della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'energia e dei nuovi progetti comuni per i quali saranno presto firmati accordi. "Nella riunione odierna abbiamo stabilito due accordi che saranno presto firmati in una sessione congiunta dei due governi. Il primo accordo riguarda la costruzione dell'oleodotto tra Ungheria e Serbia, che consentirà una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento di greggio. Per il progetto è iniziata la preparazione della documentazione progettuale e tecnica e il valore stimato dell'investimento è di circa 100 milioni di euro. Il secondo riguarda la costituzione di una società mista per il commercio di energia in cui proprietarie saranno l'azienda statale fornitrice di gas naturale in Serbia Srbijagas e l'ungherese Mvm", ha affermato Djedovic.(Seb)