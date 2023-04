Decreto Migranti: Malpezzi (Pd), su protezione emerse tutte le divisioni maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo del Partito Democraticoin Senato

22 luglio 2021

- Il governo "vada a spiegare agli amministratori locali perché sta smantellando l'accoglienza diffusa: amministratori che sono giustamente preoccupati anche perché l'accoglienza diffusa è ciò che consente ai comuni di respirare e di attuare una vera integrazione. Segnalo che tra gli emendamenti della maggioranza che, purtroppo, sono passati c'è anche la possibilità di togliere qualsiasi norma che favorisca l'integrazione, anche il cosiddetto pacchetto linguistico per chi vive qui. Ci spiegheranno come possono integrarsi se non imparano la nostra lingue. Aggiungo che la stretta sulla protezione speciale è stata ridotta perché FdI si è opposta alla volontà della Lega; una spaccatura emersa in aula in aula davanti a tutti. Hanno dimostrato plasticamente tutte le loro divisioni interne e le difficoltà che hanno nel gestire ogni dossier. Quando hai sempre fatto solo propaganda e poi ti scontri con la realtà è difficile fare le cose seriamente". Lo ha detto Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico, ad "Agorà", su Rai3. (Rin)