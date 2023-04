Pnrr: Foti (Fd'I), governo pone rimedio a pessimo lavoro precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "rappresenta un punto di svolta per il futuro della nostra nazione e, al contempo, una delle sfide più impegnative. Oggi cominciamo a porre rimedio al pessimo lavoro fatto sul Pnrr dai governi precedenti, che in Aula hanno votato contro quanto avevano deciso quando erano in maggioranza, rinnegando loro stessi. Il governo Meloni sta facendo il massimo sia per l'approvazione dei progetti critici ideati in passato, che si scontrano con la realtà odierna molto più complessa di quella evidentemente prevista, sia rispetto a quegli interventi che non potranno essere più finanziati". Lo dichiara, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "D'altronde, Fratelli d'Italia dall'opposizione fu il primo partito a segnalare le proprie perplessità su determinati progetti e oggi quelle osservazioni si rivelano fondate - continua il parlamentare -. Si dimostrano immotivati anche i timori verso l'erogazione della terza rata del Pnrr. Infatti, le rassicurazioni date dal governo vengono confermate anche dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Sarà costante l'impegno di questo governo per mettere in campo tutte le azioni necessarie perché le risorse del Pnrr vengano utilizzate per realizzare investimenti che stimolino la crescita della nostra nazione".(Com)