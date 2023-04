Governo: Romeo (Lega), parole Lollobrigida? Vanno superate polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Lollobrigida sulla "sostituzione etnica"? "Una dichiarazione così, nell'epoca del politicamente corretto, si presta a delle polemiche. Non voglio commentare, sennò si creano polemiche anche sui commenti. Vanno superate queste polemiche, io ho rispetto per tutti i ministri. La volontà del ministro Lollobrigida era mettere in evidenza il fatto che purtroppo c'è un basso indice di natalità". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo. Bitonci ha proposto di togliere una tassazione di 10 mila euro per ogni figlio. "Adesso vediamo - ha risposto Romeo - le proposte sono tutte ragionevoli e vanno tutte ponderate".(Rin)