Sudan: Schlein, preoccupati per quanto sta avvenendo

- “Sul versante internazionale ci preoccupa quanto sta avvenendo nella situazione grave in Sudan dove è in corso una guerra civile, con una tregua che non ha retto”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, nella sua relazione nel corso della direzione nazionale del partito. “Seguiamo con grande apprensione quanto avviene in Sudan anche per la corposa presenza di cooperanti internazionali” e “abbiamo chiesto un’iniziativa urgente al governo che possa contribuire a fermare questa pericolosa spirale”, ha aggiunto. (Rin)