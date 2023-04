Fisco: Mef, in 2021 dichiarazione Irpef presentata da 41,5 milioni contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che il numero totale dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi soggetti ad Irpef per l'anno d'imposta 2021 è pari a circa 41,5 milioni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (+0,8 per cento). L'imposta netta totale dichiarata - riferisce una nota - è pari a 171 miliardi di euro, in crescita del 7,4 per cento rispetto al 2020, mentre il reddito complessivo totale dichiarato, composto per circa l'83,2 per cento da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro (47 miliardi in più rispetto all'anno precedente, +5,5 per cento) per un valore medio di 22.540 euro, in aumento del 4,5 per cento. Riguardo l'Iva, il numero totale dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2021 è pari a circa 4,2 milioni (+0,8 per cento rispetto al 2020), per un volume d'affari raggiunto di 3.881 miliardi di euro (+21,5 per cento). In particolare, l'Iva di competenza risulta pari a 112,5 miliardi di euro con una base imponibile pari a 746,2 miliardi di euro, in aumento rispetto all'anno precedente rispettivamente del 10,8 per cento e del 14,8 per cento. (Com)