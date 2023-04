© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Pnrr è una sfida cruciale che non riguarda il governo ma l’intero Paese”. Ad affermarlo è stato il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, nella sua relazione nel corso della direzione nazionale del partito. “La sfida deve riguardare le forze economiche e sociale investendo la responsabilità di tutto il Paese” e “siamo preoccupati per i ritardi accumulati in questi mesi” dal governo, ha aggiunto. (Rin)