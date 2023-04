Roma: gli studenti dell'Università Cattolica protagonisti al Villaggio per la Terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pausa imposta dalla pandemia, dal 21 al 25 aprile torna a Roma (al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio) il Villaggio per la Terra, l'importante evento dedicato alla 53esima Giornata Mondiale della Terra. Oltre 600 gli appuntamenti In programma, con la partecipazione di scienziati, ricercatori, imprenditori, economisti. Come ogni anno tra i "volontari" ci saranno gli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che rappresenteranno l'Ateneo all'interno del Villaggio, divulgando idee, valori e buone pratiche improntate alla sostenibilità, alla pace e allo sviluppo integrale. Fulcro del Villaggio sono i 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, approfonditi attraverso 17 piazze multimediali guidate da giovani universitari di diversi atenei, tutti coordinati dall'Università Cattolica. Ogni giorno nel palco allestito sulla Terrazza del Pincio, si svolgerà un denso programma di Talk Show guidati da giornalisti televisivi e della carta stampata e, in contemporanea, si esibiranno in live degli street artist di fama internazionale che realizzeranno delle opere sul tema ambientale. (segue) (Com)