Roma: gli studenti dell'Università Cattolica protagonisti al Villaggio per la Terra (2)

- Antonia Testa, professore associato in Ginecologia e Ostetricia all'Università Cattolica e responsabile romana del Movimento dei Focolari, copromotori dell'evento con Earth Day, ha spiegato che "al Villaggio per la Terra abbiamo l'opportunità di considerare il mondo da una prospettiva locale e globale. Questo ci consente di guardare in faccia le grandi come le piccole sfide dei nostri tempi. Talvolta anche noi siamo toccati dall'indignazione che proviamo di fronte all'inerzia, nostra o altrui. Ma c'è un popolo che vive, lavora, costruisce, collabora per cucire e ricucire il tessuto sociale. Questo popolo è il protagonista del Villaggio per la Terra, il vero protagonista dell'umanità di oggi, che non ha smesso di sperare e di sognare". Ad animare il Villaggio numerose attività tra le quali: il Parco Biodiversità dei Carabinieri Forestali; il Villaggio Sportivo con oltre 30 discipline sportive curate da Federazioni, Associazioni e Gruppi Sportivi, Villaggio della Scienza con Esa, Cnr, Inaf, Crea, Ispra, Ingv, Enea, Arpa. Tutte le attività presenti al Villaggio potranno essere fruite gratuitamente. Grazie al prezioso contributo delle Misericordie, il Villaggio per la Terra sarà ancora più accessibile, inclusivo e sicuro per tutti i visitatori. (segue) (Com)