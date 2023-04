Roma: gli studenti dell'Università Cattolica protagonisti al Villaggio per la Terra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, infine, ricorrerà la quarta edizione della maratona multimediale "One People One Planet", che sarà prodotta dalla Nuvola di Fuksas: dalle 8 alle 24, 16 ore di contenuti live saranno trasmessi in diretta su RaiPlay e in differita su Vatican News, media-partner dell'iniziativa. Evento centrale della manifestazione sarà l'incontro dei giovani collegati dai 5 continenti con gli organizzatori della Youth4Climate. Tra i tanti giovani si segnala la presenza di Vanessa Nakate (nota rappresentante africana dei Friday for Future), Ridhima Pandey (giovane protagonista indiana del film The Letter con papa Francesco), Alessandra De Canio (attivista italiana attiva sia in Younicef che nella Consulta giovanile della Santa Sede). (Com)