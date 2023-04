Speciale energia: Germania, governo approva progetto legge su transizione sistemi riscaldamento abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato il progetto di legge sulla transizione energetica nei sistemi di riscaldamento delle abitazioni. Con una modifica alla normativa vigente in materia, l'esecutivo tedesco vuole promuovere la sostituzione degli impianti a gas e gasolio con quelli alimentati da fonti rinnovabili. La nuova disciplina dispone che, dal prossimo anno, tutti i sistemi di riscaldamento di nuova installazione dovranno essere alimentati con almeno il 65% di energia pulita. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, la normativa è affiancata da deroghe, disposizioni transitorie e sussidi per evitare che crei disagi alla società. In particolare, si tratta di un sussidio di base e tre “bonus per il clima”. Tutti coloro che abitano in un alloggio di proprietà beneficiano del primo aiuto se sostituiscono un vecchio sistema di riscaldamento a combustibili fossili con uno nuovo e rispettoso del clima. Il tasso del sussidio deve essere standardizzato al 30 per cento e, a determinate condizioni, sono previsti supplementi sotto forma di “bonus per il clima” aggiuntivi. Il primo tipo di questa sovvenzione è del 20 per cento e sarà disponibile per i proprietari che percepiscono prestazioni sociali legate al reddito. Tuttavia, l'aiuto viene concesso anche se i proprietari di impianti di riscaldamento non sono obbligati a sostituire i loro vecchi impianti di riscaldamento ai sensi della legge sull'energia degli edifici, ma lo fanno comunque. (Geb)