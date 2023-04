Speciale energia: ministro Petrolio egiziano, aumento prezzi internazionali incentivo a intensificare esplorazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi del petrolio a livello globale fornisce un forte incentivo ai partner dell'Egitto per intensificare le operazioni di ricerca ed esplorazione. Lo ha detto Tarek al Molla, ministro del Petrolio e delle risorse minerarie dell’Egitto, durante una riunione periodica del Comitato per lo sviluppo e l'aumento dei tassi di produzione di greggio, sottolineando l'importanza degli incontri di questo organismo e della comunicazione diretta tra tutte le parti del sistema di gestione, lavoro e produzione. Il ministro ha poi affermato che questi incontri mirano a stabilire le priorità per raggiungere la necessaria integrazione, che a sua volta si riflette nell'aumento della produttività delle aziende e nel superamento delle sfide esistenti o emergenti. Per Al Molla è importante trovare soluzioni innovative e sfruttare al meglio le potenzialità, le risorse e le strutture operative disponibili nelle regioni petrolifere, compresa la regione del Sinai, soprattutto perché le aree di concessione delle società attive hanno ancora comprovate potenzialità petrolifere che necessitano di maggiore sostegno per incoraggiare una cooperazione continua. (Cae)