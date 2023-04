Speciale energia: Snam firma memorandum con slovacca Spp per rigassificazione Gnl, stoccaggio e trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam, il più grande operatore europeo di infrastrutture per il gas, ha firmato un memorandum d’intesa con Spp, uno dei principali fornitori di energia in Slovacchia. Lo ha reso noto un comunicato di Snam. L’obiettivo del memorandum è di discutere e studiare una potenziale cooperazione in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, concentrandosi sull'accesso alla capacità di rigassificazione del Gnl e di stoccaggio del gas naturale in Italia, nonché alla capacità di trasporto del gas dall'Italia alla Slovacchia attraverso il punto di uscita di Tarvisio. Il memorandum d'intesa è stato firmato a Bratislava dall’Executive Vice President Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairs di Snam, Gaetano Mazzitelli, dal presidente e amministratore delegato di Spp, Miroslav Kulla, e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Spp, Marian Siroky, nell'ambito della visita istituzionale in Slovacchia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Snam ha un'ampia e consolidata esperienza e know-how nella costruzione, operazione e gestione di infrastrutture per il gas ed è attiva nel favorire la transizione energetica. (Res)