Speciale energia: Terna, a marzo riduzione consumi del cinque per cento rispetto al 2022

- Nel mese di marzo, secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l’Italia ha consumato complessivamente 26,2 miliardi di kWh, un valore in diminuzione del 5 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Prosegue il recupero dei consumi del comparto industriale, che fa registrare una contenuta variazione negativa (-0,9 per cento) rispetto a marzo 2022. Nei primi tre mesi dell’anno - si legge in una nota di Terna - il fabbisogno nazionale è in flessione del 4 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2022 (-3,6 per cento il valore rettificato). Nel dettaglio, marzo ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (23) e una temperatura media mensile superiore di 2,5°C rispetto allo stesso mese del 2022. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto temperatura, è in diminuzione del 3,4 per cento. A livello territoriale, la variazione tendenziale di marzo 2023 è stata ovunque negativa: -5,3 per cento al Nord, -5,2 per cento al Centro e -4,4 per cento al Sud e nelle Isole. In termini congiunturali, il valore della richiesta elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto temperatura, è sostanzialmente stazionario (-0,3 per cento) rispetto a febbraio di quest’anno. Complessivamente, nel primo trimestre 2023, il dato del fabbisogno risulta in crescita dell’1 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2022. Tale risultato trova conferma anche nelle variazioni congiunturali dell’indice IMCEI elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’. L’indice ha registrato, infatti, un aumento sia rispetto a febbraio (+3,2 per cento) sia rispetto all’ultimo trimestre 2022 (+2,7 per cento). In particolare, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, risultano in aumento i consumi dei settori dei mezzi di trasporto, delle ceramiche e vetrarie, della chimica, delle alimentari e della siderurgia. (Rin)