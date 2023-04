Speciale energia: Washington ammette presenza di tecnologie nucleari sensibili Usa a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, di cui la Russia ha assunto il controllo a seguito del conflitto in corso in quel Paese da più di un anno, contiene "tecnologie nucleari sensibili" degli Stati Uniti. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che ha preso visione di una lettera inviata dal dipartimento dell'Energia statunitense all'azienda di Stato russa Rosatom, che attualmente gestisce la centrale nucleare. Nella lettera, datata 17 marzo 2023, la direttrice dell'Ufficio per le politiche di non proliferazione del dipartimento dell'Energia Usa, Andrea Ferkile, afferma che la centrale sita a Enerhodar "contiene dati tecnici di origine statunitense che sono materiale sottoposto a controllo delle esportazioni da parte del governo degli Stati Uniti", e avverte il colosso statale russo che sarebbe "illegale" per qualsiasi entità o cittadino russo gestire tecnologie Usa sensibili senza l'autorizzazione delle autorità statunitensi. In passato il dipartimento dell'Energia Usa aveva affermato di sostenere l'adozione di nuove procedure di manutenzione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia tese a rafforzare la sicurezza in Ucraina, ma non aveva mai reso noto di aver collocato tecnologie sensibili all'interno del complesso. (Was)