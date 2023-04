Speciale energia: commissario Ue Schmit, negazionisti climatici ricordano Inquisizione contro Galileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negazionisti climatici ricordano l'Inquisizione contro Galileo. Lo ha detto il commissario europeo per il Lavoro, Nicolas Schmit, nel suo intervento alla sessione plenaria di Strasburgo, nel corso del dibattito sul rapporto Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite) sul cambiamento climatico. "Ci sono voci che contestano la realtà scientifica del cambiamento climatico. E questo mi ricorda un po' i dibattiti che Galileo ebbe alcuni secoli fa, quando l'Inquisizione cercò di convincerlo, minacciandolo, che il sole girava intorno alla terra e che la Terra era semplicemente piatta", ha detto. "Dobbiamo assolutamente combattere tutto questo, perché si tratta di fake news e perché si tratta di informazioni pericolose, che stanno davvero imbrogliando la nostra popolazione e i cittadini", ha aggiunto. "Il Green Deal europeo pone le preoccupazioni ambientali e la salute del pianeta al centro dell'attenzione politica dell'Ue. Arrivati nel bel mezzo della crisi energetica globale, i messaggi dell'Ipcc confermano la necessità che l'Ue rimanga in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, portando avanti i suoi sforzi per diventare neutrale dal punto di vista climatico, resiliente al clima e per accelerare la transizione verso l'energia pulita", ha concluso. (Beb)