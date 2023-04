Speciale energia: Ryenes (Naturgy), volatilità prezzo del gas continuerà per tutto il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volatilità nel prezzo del gas continuerà a dominare i prezzi per tutto l'anno, nonostante il calo registrato nella prima parte del 2023. Lo ha affermato il presidente della compagnia energetica spagnola, Francisco Reynes, spiegando che il 2023 sarà influenzato negativamente in termini di prezzi dalla maggiore necessità di ricostituire le scorte, con un obiettivo del 90 per cento per il prossimo inverno, nonché da una possibile "componente speculativa" con la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) dalla Russia. Reynes, inoltre, ha messo in guardia dal peso che la ripresa economica della Cina, il più grande consumatore di gas naturale al mondo, potrebbe avere su questo bilancio in termini di aumento dei prezzi. Il presidente di Naturgy ha evidenziato il ruolo che il gas naturale svolgerà nel presente e nel futuro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ha sottolineato che, attualmente, è un'energia di cui la Spagna ha bisogno "affinché le aziende non debbano fermarsi e le famiglie non siano costrette a decidere tra accendere la televisione o mettere la lavatrice". (Spm)