Rai: M5s, nuovo centro produzione a Milano sia occasione per rilancio complessivo sui territori

- La rilocalizzazione del Centro di Produzione Rai di Milano, approvata dal Cda di oggi, “deve essere un'occasione non solo per la riqualificazione della presenza Rai su Milano, ma anche per la realizzazione di un piano complessivo razionale ed equilibrato su tutto il territorio nazionale”. Così in una nota gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione di Vigilanza Rai. “Siamo fermamente convinti che l'azienda debba impegnarsi a tutelare e valorizzare gli altri centri di produzione a Roma, Torino e Napoli. Respingiamo qualsiasi ipotesi di "smobilitazione" o di disinvestimento in queste sedi, particolarmente a Roma, viste le voci insistenti di un piano idoneo a indebolire la presenza Rai nella Capitale. Riteniamo necessario che l'azienda proceda a un piano sistematico di riqualificazione delle sedi regionali, dove ci sono ampi margini di miglioramento. Sarebbe opportuno che l'azienda valutasse un investimento importante anche al Sud, con l'obiettivo di avere un centro di produzione ulteriore rispetto a Napoli. Detto questo chiederemo ai vertici RAI in una delle prossime audizioni i dettagli dell'operazione milanese e rassicurazioni sulla valorizzazione degli altri centri di produzione e delle sedi regionali", aggiungono gli esponenti M5s. (Rin)