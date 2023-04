Pnrr: Braga (Pd), pronti a dare contributo ma serve agire subito e con trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "è l’opportunità più grande, irripetibile che abbiamo costruito in Europa. L’abbiamo ottenuto in uno dei momenti più difficili della storia recente, all’indomani della pandemia, lo abbiamo ottenuto per ricostruire un paese stremato. Per questo non possiamo permettere a nessuno di farci perdere quest’opportunità: costruire l’Italia dei prossimi decenni, e di farlo rimuovendo diseguaglianze e promovendo sostenibilità, buona occupazione e buona impresa. Alla luce delle evidenti difficoltà e incapacità del governo siamo pronti a dare un contributo, ma cambiando schema di gioco: coinvolgere comunità, enti locali, attori economici e sociali e farlo in trasparenza, farlo da subito. Sanità, servizi, Pubblica amministrazione, le priorità su cui il Partito democratico continuerà a concentrare il lavoro politico in Parlamento e nel Paese". Lo afferma, in una nota, Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati. (Com)