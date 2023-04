Roma: Sce, solidarietà per atti vandalici contro sedi storiche Cgil a Cinecittà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo esprimere, come sinistra Civica Ecologista, piena solidarietà alla Cgil territoriale di Cinecittà. Lo dichiarano Alessandro Luparelli, Capogruppo Capitolino di Sce, ed Emanuela Ammerata, Consigliera di Sce in Municipio VII. "Nella notte tra lunedì e martedì due sedi della Cgil di zona, nel VII Municipio, sono state oggetto di atti vandalici da parte di ignoti. Come già sottolineato dalla Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli, sono atti da non sottovalutare, che seguono la lunga scia dell'attacco meschino che colpì la sede Nazionale in Corso D'Italia nell'ottobre 2021. È un momento difficile di grave crisi economica e sociale - continuano Luparelli e Ammerata - e strutture come la Cgil vanno sostenute nel loro quotidiano lavoro di difesa dei diritti, le loro sedi sono presidi di democrazia nei territori e ogni atto di matrice violenta che possa alimentare fascismi vecchi e nuovi va duramente condannato. Nei nostri territori, soprattutto quelli ad alta densità demografica, fragili, periferici dobbiamo lavorare a stretto contatto per far si che i valori democratici e la conquista dei diritti siano strumenti alla portata di tutte e tutti".(Com)