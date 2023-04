Ciad: la crisi in Sudan minaccia la giunta di N'Djamena, a rischio il potere del clan di Deby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale crisi in Sudan, degenerata in conflitto aperto tra l’esercito regolare del generale Abdel Fattah al Burhan e le milizie del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, rischia di innescare un effetto domino a livello regionale che potrebbe provocare una destabilizzazione dei Paesi vicini. Uno di questi è il Ciad, già da tempo sotto le lenti dei servizi d’intelligence occidentali che sono sempre più preoccupati per una possibile penetrazione russa all’interno della giunta militare guidata dal presidente Mahamat Idriss Deby. Pur essendo un Paese formalmente ancora nell’orbita francese, infatti, il Ciad è considerato da numerosi osservatori come il prossimo obiettivo di Mosca e dei paramilitari della Wagner nella sua strategia di penetrazione in Africa. L’allarme è stato lanciato di recente dal “New York Times” che, citando fonti di intelligence, ha riferito che gli Usa avrebbero avvertito il presidente Deby del fatto che i mercenari russi avrebbero complottato per uccidere lui e tre esponenti di alto livello della giunta militare al potere a N’Djamena, e che Mosca starebbe sostenendo i ribelli ciadiani – già responsabili dell’uccisione del presidente Idriss Deby Itno, padre di Mahamat, nell’aprile 2021 – che si ammassano nella vicina Repubblica Centrafricana, a sua volta già saldamente dell’orbita russa. Nel tentativo di rovesciare Deby avrebbe un ruolo anche lo stesso Dagalo i cui legami con Mosca e, in particolare, con la compagnia Wagner – coinvolta nell’estrazione e nel commercio dell’oro del Darfur – sono da tempo conclamati. (segue) (Res)