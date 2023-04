Ciad: la crisi in Sudan minaccia la giunta di N'Djamena, a rischio il potere del clan di Deby (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di tutti i Paesi che confinano con il Sudan, del resto, il Ciad è sicuramente il più consapevole del potenziale di destabilizzazione del suo vicino, e viceversa. Val la pena di ricordare che Idriss Deby, presidente del Ciad dal 1990 al 2021 e padre dell'attuale capo dello Stato, era salito al potere dopo un'offensiva lanciata dal Sudan, e che due dei raid ribelli (nel 2006 e nel 2008) che avevano scosso la sua presidenza fossero partiti anche dall'est, al confine con il Sudan. Tre mesi dopo l'ultimo attacco, il Ciad aveva risposto aumentando il suo sostegno alla ribellione sudanese del Movimento per la giustizia e l'uguaglianza (Jem) che combatteva contro le milizie Janjaweed (“demoni a cavallo”) – sostenute dall’allora presidente sudanese Omar al Bashir – nel conflitto del Darfur. Minacciati entrambi da questa guerra per procura, i presidenti Deby e Bashir decisero allora di normalizzare i loro rapporti e schierarono nel 2010 una forza mista composta da soldati sudanesi e ciadiani per proteggere il confine comune. Da allora, il primo è morto in combattimento e il secondo è stato rovesciato nel 2019, tuttavia i rispettivi successori si sono sforzati di non riaccendere gli antichi rancori del passato. (segue) (Res)