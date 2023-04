Ciad: la crisi in Sudan minaccia la giunta di N'Djamena, a rischio il potere del clan di Deby (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, come scrive il quotidiano francese “Le Monde”, di fronte al deflagrare dello scontro tra i generali al Burhan e Dagalo, la giunta militare di N’Djamena cerca di mantenere un apparente equilibrio, invitando li belligeranti al dialogo e aprendo alla possibilità di tenere dei colloqui tra le parti a N'Djamena. Se finora le autorità ciadiane non si sono schierate ufficialmente nello scontro tra i due generali sudanesi, in realtà appare abbastanza evidente da che parte stia la giunta di Deby. Secondo fonti citate da “Le Monde”, il governo di transizione non ha ancora preso posizione perché la situazione è ancora incerta, ma per N’Djamena la presa del potere da parte di una forza irregolare come le Rsf - nelle cui fila militano molti arabi del confine ciadiano-sudanese ed alcuni ex ribelli ciadiani - costituirebbe una minaccia esistenziale per l’élite al potere nel Paese. Il capo delle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Dagalo – eredi delle milizie Janjaweed che terrorizzavano il Darfur – ha infatti solide entrature negli apparati del potere ciadiano e il capo di Stato maggiore di Deby, il generale Bichara Issa Djadallah, è un cugino diretto di “Hemeti”. L'ufficiale ciadiano, che ha già servito sotto Deby senior, non ha mai dato prova di infedeltà nei confronti del figlio e finora ha agito da “paciere” con Khartum, tuttavia all'interno delle autorità ciadiane il primo timore è che una vittoria di Dagalo possa rafforzare le ambizioni all'interno degli altri clan – in particolare quello dei Rizeigat, cui appartiene lo stesso “Hemeti” – della numerosa comunità araba ciadiana a scapito del clan degli Zaghawa, che da più di trent'anni detengono le redini del potere in Ciad (da quando, cioè, Deby senior è salito al potere, nel dicembre 1990). (segue) (Res)