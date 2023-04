Ciad: la crisi in Sudan minaccia la giunta di N'Djamena, a rischio il potere del clan di Deby (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salito al potere con il sostegno della vecchia guardia di suo padre, Mahamat Deby è oggi il principale garante della presa della comunità Zaghawa sull'apparato di sicurezza ciadiano. A facilitare, in un certo senso, questo patto di potere è lo stesso al Burhan, che ha radunato a sé ex ribelli del Darfur appartenenti alla comunità zaghawa come Minni Minnawi e Jibril Ibrahim e sta lavorando per controllare l'ex leader “janjaweed” Musa Hilal, dimostrandosi così un prezioso alleato per Deby. L'altro timore espresso a N'Djamena, secondo le stesse fonti, è quello di un ritiro di Dagalo nelle sue roccaforti in Darfur se dovesse perdere la battaglia di Khartum. Avendo stretti legami con il gruppo Wagner, “Hemeti” e i suoi uomini sarebbero infatti in grado di creare un focolaio di destabilizzazione con il sostegno della Repubblica Centrafricana, Paese già saldamente nell’orbita russa. All'interno del potere ciadiano, del resto, la presenza di paramilitari russi in tre Paesi vicini – Sudan, Libia e Repubblica Centrafricana – è dunque motivo di grossa preoccupazione per l’élite al potere a N’Djamena. (Res)