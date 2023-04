Pnrr: Schlein, governo ha speso più tempo a parlare di rave o di Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impressione è che abbiate speso più tempo a parlare di rave o di Ong che ad attuare questo importante Piano per il Paese". Lo ha detto, rivolgendosi al governo, la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nell’Aula della Camera, in sede di dichiarazione di voto finale sul decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della Politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. (Rin)