Croazia: premier Plenkovic, previsione crescita nel 2023 sarà aumentata al 2 per cento del Pil

- Il premier croato Andrej Plenkovic ha affermato che la prossima settimana la previsione di crescita del Paese sarà alzata al 2 per cento del Pil rispetto alla precedente stima dello 0,7 per cento. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". Il premier ha ricordato che la scorsa settimana l'agenzia Fitch ha confermato il rating del credito della Croazia a BBB+ con prospettive stabili. "E' stata aumentata la stima di crescita dell'economia per il 2023. Sono stati chiaramente indicati anche i vantaggi dell'adesione all'area dell'euro, l'assorbimento dei fondi Pnrr, il quadro finanziario pluriennale, il pacchetto del governo di 6,8 miliardi di euro per i cittadini e l'economia. E penso che sia molto positivo che, secondo gli ultimi dati, siamo al 73 per cento della media di sviluppo dell'Unione europea rispetto al 61 per cento di sette anni fa", ha detto Plenkovic. (Seb)