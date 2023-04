Istat: Zanella (Avs), impietosa fotografia del Paese, Salvini legga dati su crisi climatica e si tolga ponte Stretto dalla testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat giunti oggi “fotografano il nostro paese restituendo una immagine impietosa”. Lo dichiara in una nota Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. “Peggiora la percezione della situazione economica per una persona su tre, un livello mai raggiunto in precedenza, secondo il Rapporto Bes sul Benessere equo e sostenibile. In particolare si aggravano le conseguenze della crisi climatica con dati allarmanti che spero il ministro Salvini, che ha in testa solo il ponte sullo Stretto, avrà tempo di leggere. Di fronte a questa situazione a noi pare che il governo scappi, riproponendo solo il ritorno alle vecchie e inquinati fonti fossili: il Def non è all’altezza delle esigenze del Paese”, aggiunge Zanella. (Rin)