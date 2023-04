Spagna: ministra Difesa annuncerà domani nuovi aiuti militari all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, annuncerà domani ai Paesi alleati che fanno parte del cosiddetto gruppo di Ramstein l'invio di nuove spedizioni di materiale militare per rafforzare la mobilità, l'armatura e la protezione dell'esercito ucraino, nonché la difesa antiaerea. Come riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", durante la sua visita a Madrid della scorsa settimana, il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, aveva espresso quali erano le esigenze prioritarie di Kiev per far fronte all'invasione russa. Nel frattempo, la Spagna ha già avviato le operazioni per l'invio in Ucraina di sei carri armati Leopard.(Spm)