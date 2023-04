Decreto Pnrr: Schlein, è assolutamente insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di fronte a questo decreto assolutamente insufficiente, che cancella o tutt’al più declassa con un tratto di penna il coinvolgimento delle parti sociali a questa sfida per il Paese, e che non riesce ad individuare soluzioni, ma quando cerca di farlo, rischia di produrre più danni e ritardi che benefici". Lo ha sottolineato la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nell’Aula della Camera, in sede di dichiarazione di voto finale sul decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della Politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. (Rin)