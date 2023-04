Decreto Migranti: Scalfarotto (Az-Iv), ferma contrarietà, governo fomenta odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono qui a ribadire il nostro voto fermamente contrario. Si tratta di un decreto debole e inadeguato". Lo ha detto durante le dichiarazioni di voto al decreto Migranti il senatore del gruppo Azione-Italia viva, Ivan Scalfarotto. "Un decreto che nasce dopo la strage di Cutro, rispetto alla quale il nostro Paese ha fatto una terribile figura sotto gli occhi del mondo. E il governo ha risposto con un decreto sui flussi, che non c'entra niente con Cutro, dato che le vittime erano soprattutto persone che avevano diritto all'asilo nel nostro Paese. Questo è semplicemente un provvedimento che la Lega voleva per ripristinare i decreti sicurezza di Salvini. La verità - ha proseguito Scalfarotto - è che in tema di immigrazione il governo non sa cosa fare, non ha un piano, una visione di lungo periodo, una strategia. Eppure è lo stesso governo che, con la ministra Calderone, sostiene che questo paese ha bisogno di 1 milione di lavoratori. E lo chiedono anche i nostri datori di lavoro". "Perché chi ha già un contratto di lavoro o gode di protezione speciale per aver cominciato un percorso di integrazione dovrebbe essere rimandato nell'illegalità? - ha insistito Scalfarotto - sembra che vogliate che le persone rimangano degli irregolari. Qual è l'obiettivo? È tenere alto l'allarme sul tema migrazione, per lucrare consenso sulle paure delle persone. Non sottovaluto l'aspetto umanitario, ma credo che a voi l'umanità non faccia alcun effetto. Per questo spero che siate sensibili almeno ai temi dell'economia e dell'interesse nazionale. E invece fomentate l'odio e la paura, il vostro messaggio al paese che è il futuro non è una opportunità ma una minaccia". (Rin)