Agroalimentare: Lollobrigida, indicazioni geografiche ulteriore passo per difendere eccellenze italiane

- L'obbligo di utilizzo di almeno il 50 per cento delle materie prime realizzate nella Nazione di appartenenza del marchio Igp e quello relativo all'indicazione del nome produttore, come deciso oggi dalla Commissione Agri, rappresenta un ulteriore passo per difendere le eccellenze agroalimentari italiane. Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Grazie al lavoro svolto dagli europarlamentari italiani di diversi schieramenti, Procaccini, Dorfman, De Meo, De Castro, Rondinelli, Laureti, Lizzi, Conte, Ghidoni, Basso e Giarrusso, continuiamo a impegnarci per proteggere i nostri prodotti di qualità dal fenomeno dell'Italian Sounding che sottrae centinaia di miliardi alla nostra economia e per difendere insieme il Sistema Italia, simbolo di eccellenza nel mondo", aggiunge il ministro. (Rin)