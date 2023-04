Pensioni: Calandrini (Fd'I), tema strettamente legato a natalità, giusto premiare famiglie che fanno figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta i dati danno ragione al governo Meloni, che già con la legge di Bilancio ha deciso di puntare sulle famiglie italiane e premiare quelle che scelgono di avere figli. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, in un'intervista a Rainews24 ha ribadito che il rapporto tra lavoratori e pensionati è all'1,4 per cento ed è destinato a scendere se non cambierà il trend delle nascite. L'Italia ha bisogno di nuovi Italiani, di giovani che restino a lavorare e ad arricchire questa nazione. Per fare questo occorrono misure come quelle attuate e allo studio del Governo ma anche un cambiamento culturale. Si torni a sottolineare il ruolo cruciale della famiglia e l'importanza di avere figli. Ne vale del futuro dello Stato ma anche, ne sono certo, del benessere di tutti gli italiani". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.(Rin)