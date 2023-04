Giustizia: Alleva (Alleva & Associati), riforme sono tema anche ideologico, critiche su legge Cartabia comprensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni riforma della Giustizia, e nello specifico della giustizia penale, solleva critiche e contrapposizioni, non solo tecniche ma anche ideologiche. Ciò è inevitabile poiché la giustizia penale ha immediatamente a che fare con la morale e con l’etica”. Lo ha detto Guido Carlo Alleva, fondatore e senior partner dello studio legale Alleva & Associati, intervenuto all’evento "Riforma Cartabia, obiettivi del Pnrr e sicurezza. Tra obbligatorietà dell'azione penale e deflazione processuale", in corso nella Sala Zuccari del Senato. La riforma Cartabia “si inquadra in un contesto storico-sociale-economico in cui l’Italia è stata chiamata ad affrontare riforme strutturali importanti, tra le quali quella dell’efficientamento del sistema Giustizia, mediante un radicale decongestionamento dei carichi processuali", ha aggiunto. (Rer)