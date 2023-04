Perù: giustizia Usa, ex presidente Toledo si consegni entro domani alla giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un magistrato statunitense ha sollecitato Alejandro Toledo (presidente del Perù dal 2001 al 2006) di consegnarsi alle autorità per poter essere estradato a Lima, dove è atteso per un processo su un caso di presunta corruzione. Con un decreto firmato mercoledì, il giudice Thomas Hixson, del tribunale del distretto Nord della California, ha infatti revocato la libertà sotto cauzione concessa a Toledo e avvertito della necessità che si consegni alle autorità entro le 9 di mattina di venerdì. "La Corte dispone che Toledo sia messo in un carcere in condizioni adeguate, rimanendovi fino a quando non verrà consegnato alle autorità peruviane", si legge nel dispositivo rilanciato dai media regionali. Hixson aveva già chiesto una prima volta a Toledo di consegnarsi, ma in soccorso dell'ex presidente era arrivato un tribunale di grado superiore che aveva congelato per altre due settimane il processo di estradizione. (segue) (Brb)