Perù: giustizia Usa, ex presidente Toledo si consegni entro domani alla giustizia (2)

- Ad oggi, prima che Toledo possa essere riportato in patria, devono essere sciolte altre due vicende legali: un ricorso presentato contro la decisione di non concedere a Toledo l'habeas corpus, e il tentativo di convincere un tribunale della Columbia di modificare il dispositivo con cui è stata negata la misura cautelare che proibisce agli Usa di arrestare e consegnare Toledo a Lima. I legali dell'ex presidente sostengono che il dipartimento di Stato ha violato le regole del giusto processo "non avendo rivelato nessuna informazione non top secret, elementi fattuali o presunte prove a sostegno della loro decisione". Al tempo stesso accusano la giustizia di non aver potuto "rivedere o confutare" le tesi dell'accusa, in presunta violazione del V emendamento della Carta. (segue) (Brb)