Pnrr: Battilocchio (FI), ex Colonia a Ostia sia recuperata ma va tutelato pregio

- A Ostia, sul litorale romano, si trova la ex Colonia Vittorio Emanuele III che è "un bene di pregio artistico e architettonico sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il 6 marzo 2023, durante la seduta della commissione speciale Pnrr del Comune di Roma, è emerso che la giunta comunale, nel contesto della missione 5 Inclusione e Coesione Sociale, ha predisposto progetti di housing temporaneo che coinvolgono una parte rilevante della struttura". Lo dichiara in nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia eletto nel collegio di Ostia e, tra l'altro, primo firmatario di una proposta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle periferie d'Italia approvata all'unanimità dalla Camera nei giorni scorsi. "La notizia ha creato preoccupazione e perplessità tra la popolazione residente, soprattutto in relazione alla inidoneità della struttura scelta per la progettualità prevista dal comune di Roma. A tal proposito ho presentato un odg - aggiunge -, a cui il governo ha dato parere favorevole impegnandolo a chiedere di valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di verificare l'impatto e la compatibilità del progetto citato con il contesto circostante. Negli ultimi mesi c'è stata un grande attenzione dei mass media alle condizioni sempre più fatiscenti dell'immobile, che versa in totale stato di degrado e abbandono, con problematiche in termini di sicurezza e legalità. La ex Colonia rappresenta sicuramente un bene da recuperare e restaurare, ma come struttura da restituire integralmente alla comunità locale e dove sviluppare progetti culturali e sociali". (Com)